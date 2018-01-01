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    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних

    Водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням
    Вранці в неділю, 14 січня, на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Про це повідомляє 0512. У результаті ДТП двоє людей отримали травми, тяжкість яких визначається медиками у лікарні швидкої медичної допомоги. На місці ДТП працювала поліція. [GALLERY_BLOCK] У той же час, як повідомили
    • Сьогодні, 20:25
    • Розсилка
    Патрульний автомобіль
    Фото: 0512.com.ua
    Патрульний автомобіль

    Водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням

    Вранці в неділю, 14 січня, на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Про це повідомляє 0512.

    У результаті ДТП двоє людей отримали травми, тяжкість яких визначається медиками у лікарні швидкої медичної допомоги.

    На місці ДТП працювала поліція.

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    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних
    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних
    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних
    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних
    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних
    У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних

    У той же час, як повідомили «Преступности.Нет» в управлінні патрульної поліції Миколаївської області, причиною ДТП стало те, що водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням.

    «Інспектори отримали незначні пошкодження: забій м'яких тканин, синці. Була підозра на струс мозку, тому було прийнято рішення обстежити їх в ЛШМД», - повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, у Борисполі нетвереза жінка за кермом збила електроопору та дерево, тікаючи від патрульних

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