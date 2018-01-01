У Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних

Водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням

Вранці в неділю, 14 січня, на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Про це повідомляє 0512. У результаті ДТП двоє людей отримали травми, тяжкість яких визначається медиками у лікарні швидкої медичної допомоги. На місці ДТП працювала поліція. [GALLERY_BLOCK] У той же час, як повідомили



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Фото: 0512.com.ua Патрульний автомобіль

Водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням

Вранці в неділю, 14 січня, на вул. Авангардній у Миколаєві зіткнулися поліцейська Toyota Prius і фура. Про це повідомляє 0512.

У результаті ДТП двоє людей отримали травми, тяжкість яких визначається медиками у лікарні швидкої медичної допомоги.

На місці ДТП працювала поліція.

У той же час, як повідомили «Преступности.Нет» в управлінні патрульної поліції Миколаївської області, причиною ДТП стало те, що водій патрульного автомобіля не впорався з керуванням.

«Інспектори отримали незначні пошкодження: забій м'яких тканин, синці. Була підозра на струс мозку, тому було прийнято рішення обстежити їх в ЛШМД», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Борисполі нетвереза жінка за кермом збила електроопору та дерево, тікаючи від патрульних.