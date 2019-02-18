У СБУ заявили, що попередять Онуфрія про екстремістські акції



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Спецслужби РФ хочуть залякувати священнослужителів Московського патріархату шляхом повідомлень та дзвінків із погрозами, - Грицак

Голова СБУ додав, що не варто роздмухувати релігійну ворожнечу

У Службі безпеки України (СБУ) вирішили зустрітися з предстоятелем Російської православної церкви в Україні (РПЦ) Онуфрієм, щоб попередити його про екстремістські акції. Про це на брифінгу щодо викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному підґрунті заявив голова СБУ Василь Грицак.

Голова СБУ додав, що не варто роздмухувати релігійну ворожнечу.

«У матеріалах, якими ми сьогодні володіємо, йдеться про те, що спецслужби РФ хочуть залякувати священнослужителів УПЦ МП шляхом повідомлень та дзвінків із погрозами. Це робиться навмисно, щоб реакція священнослужителів була більш правдоподібною», - додав глава СБУ.

Як повідомлялося, у СБУ заявили, що за підпал храмів у Запоріжжі обіцяли 2 тис. доларів. Загалом планувалися напади ще на 20 церков в Україні.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що предстоятель Московського патріархату Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору став митрополитом Російської православної церкви.