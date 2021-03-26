У Слов'янську школярку побили ровесниці, бо не змогли поділити хлопця

Конфлікт між ровесницями стався через хлопця

У Слов'янську на Донеччині 14-річну школярку побили 2 ровесниці. Потерпіла розповіла, що конфлікт між ними стався через хлопця.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

«До поліції звернулись батьки школярки, які повідомили, що їхню доньку побили дві малознайомі дівчини. Сама дівчина пояснила, що конфлікт між ровесницями стався через хлопця. Поліцейські проводять слідчі дії та збирають матеріали, щоб поставити дівчат на профілактичний облік», — розповіли поліцейські.

Відомості щодо вказаної події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Крім того, до адміністративної відповідальності за ст. 184 «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення притягуються батьки двох неповнолітніх, які побили дівчину.

Поліцейські проводять слідчі дії та збирають матеріали для постановки дівчат на профілактичний облік.

У поліції закликали батьків бути уважними та відповідальними стосовно своєї родини, приділяти достатню увагу своїм дітям та їхнім проблемам.