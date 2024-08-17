У Сумах зафіксовано влучання: фото наслідків

У місті багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок

Одній людині надано допомогу

Уранці 17 серпня ворог атакував Суми. Є влучання в районі проспекту Свободи. Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

«Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби», – повідомив Дрозденко.

фото: Суспільне Суми

фото: Суспільне Суми

За його словами, пошук постраждалих продовжується. Наразі одній людині надано допомогу.

Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку.

фото: Суспільне Суми

фото: Суспільне Суми

«Рух на перехресті просп. Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено», – додав начальник Сумської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, уранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух.

Вибухи пролунали о 6:05. Місто опинилося під обстрілом балістики. Також вибухи у Сумах лунали після 2 години ночі.