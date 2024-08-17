У Сумах зафіксовано влучання: фото наслідків
Одній людині надано допомогу
Уранці 17 серпня ворог атакував Суми. Є влучання в районі проспекту Свободи. Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
«Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби», – повідомив Дрозденко.
За його словами, пошук постраждалих продовжується. Наразі одній людині надано допомогу.
Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку.
«Рух на перехресті просп. Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено», – додав начальник Сумської міської військової адміністрації.
Нагадаємо, уранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух.
Вибухи пролунали о 6:05. Місто опинилося під обстрілом балістики. Також вибухи у Сумах лунали після 2 години ночі.
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