Місто опинилося під обстрілом балістики

Уранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Вибухи пролунали о 6:05. Місто опинилося під обстрілом балістики.

Також вибухи у Сумах лунали вночі, після 2 години ночі.

Наразі повітряна тривога в Сумській області триває з 3:26 ночі.

Нагадаємо, вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.

Як повідомлялося, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

До слова, 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині.