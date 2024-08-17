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У Сумах пролунав потужний вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Сумах пролунав потужний вибух
фото ілюстративне

Місто опинилося під обстрілом балістики

Уранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Вибухи пролунали о 6:05. Місто опинилося під обстрілом балістики.

Також вибухи у Сумах лунали вночі, після 2 години ночі.

Наразі повітряна тривога в Сумській області триває з 3:26 ночі.

Нагадаємо, вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух

Як повідомлялося, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

До слова, 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині.

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Теги: вибух місто тривога Суми

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