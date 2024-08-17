У Сумах пролунав потужний вибух
Місто опинилося під обстрілом балістики
Уранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».
Вибухи пролунали о 6:05. Місто опинилося під обстрілом балістики.
Також вибухи у Сумах лунали вночі, після 2 години ночі.
Наразі повітряна тривога в Сумській області триває з 3:26 ночі.
Нагадаємо, вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух.
Як повідомлялося, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.
До слова, 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині.
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