У Верховній Раді шукають вибухівку



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Парламентарів вирішили не евакуйовувати, тому засідання триває

Правоохоронців повідомили про замінування о 12.14

У будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5, де проходить засідання парламентарів, рятувальники та представники служби охорони шукають вибухові пристрої. Про це повідомила речниця столичної Служби порятунку Світлана Водолага.

«Нас проінформували правоохоронці о 12:14, що було повідомлення про замінування Верховної Ради України», — сказала Водолага.

Зараз засідання парламенту продовжується, евакуацію не проводили.

Нагадаємо, столична поліція впіймала чоловіка, який повідомив, що замінував станцію метро «Почайна» 7 вересня. Місцевий житель повідомив про псевдомінування станції метрополітену, бо у касі йому не продали жетон через брак грошей. Чоловік вирішив помститися і повідомив про «замінування».