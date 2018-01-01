У Запорізькій області потяг протаранив автомобіль

Потяг «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101

У неділю, 14 січня, на нерегульованому залізничному переїзді поблизу смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області сталася ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 10:10. «Локомотив пасажирського потягу № 86 «Львів –