У Запорізькій області потяг протаранив автомобіль
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Потяг «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101
У неділю, 14 січня, на нерегульованому залізничному переїзді поблизу смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області сталася ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Запорізькій області.
Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 10:10.
«Локомотив пасажирського потягу № 86 «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101... Внаслідок ДТП водій автотранспортного засобу та пасажир із травмами середнього ступеню тяжкості доставлені до Якимівської ЦРЛ», - повідомляють рятувальники.
Бійці ДСНС відбуксували автівку із залізничних колій для забезпечення безперебійного руху потягів. Затримки руху залізничного транспорту не було.