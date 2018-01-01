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    Події в Україні

    У Запорізькій області потяг протаранив автомобіль

    Потяг «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101
    У неділю, 14 січня, на нерегульованому залізничному переїзді поблизу смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області сталася ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 10:10. «Локомотив пасажирського потягу № 86 «Львів –
    • Сьогодні, 09:41
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    ДТП на залізничному переїзді
    ДТП на залізничному переїзді

    Потяг «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101

    У неділю, 14 січня, на нерегульованому залізничному переїзді поблизу смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області сталася ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Запорізькій області.

    Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 10:10.

    «Локомотив пасажирського потягу № 86 «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101... Внаслідок ДТП водій автотранспортного засобу та пасажир із травмами середнього ступеню тяжкості доставлені до Якимівської ЦРЛ», - повідомляють рятувальники.

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    У Запорізькій області потяг протаранив автомобіль
    У Запорізькій області потяг протаранив автомобіль

    Бійці ДСНС відбуксували автівку із залізничних колій для забезпечення безперебійного руху потягів. Затримки руху залізничного транспорту не було.

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