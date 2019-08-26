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    Події в Україні

    У Запорізькій області зникла безвісти дитина

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    Лілія Кулькова - У Запорізькій області зникла безвісти дитина
    Лілія Кулькова

    Перед зникненням дівчина сказала батькам, що пішла на роботу

    У Запорізькій області зникла безвісти дівчина 2003 року народження. Про це повідомила Нацполіція.

    «Бердянським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується зникла безвісти Кулькова Лілія Валеріївна 2003 року народження», - йдеться в повідомленні.

    За даними правоохоронців, 25 серпня, близько 07:30, неповнолітня пішла з будинку в селі Нововасилівка Бердянського району, своїм батькам сказала, що на роботу. Місцезнаходження її невідоме, мобільний телефон вимкнений.

    Прикмети: на вигляд 15-18 років, зріст 165 см, слов’янської зовнішності, волосся чорне фарбоване з каштановими прядками, очі карі, брови не густі, дугообразні, худорлявої статури.

    Була одягнута у темно сині джинсові брюки та червону сорочку в клітинку.

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