У «Запорожець» влізли 17 людей: відео

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Після розміщення у салоні 17 людей вдалося навіть завести цей транспортний засіб

На фестивалі «Запорізькі врата» встановлено новий рекорд з пасажиромісткості автомобіля «Запорожець - 968м». У його салоні змогли розміститися аж 17 людей: жінок, чоловіків та підлітків.

Попередній рекорд з пасажиромісткості – 14 чоловік – було встановлено на минулорічному фестивалі.

Як розповів власник автомобіля Микита Литвин, після розміщення у салоні 17 людей він зміг навіть завести цей транспортний засіб. За його словами, якби одна людина посунула ногу, то він навіть зміг би поїхати.

Нагадаємо, під час щорічної прощі 24 червня у селі Маріямпіль Галицького району хочуть встановити рекорд «Найбільша кількість жінок одного імені в одній локації».