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У звільненому Херсоні лунають вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У звільненому Херсоні лунають вибухи
фото ілюстративне

Вибухи у місті пролунали вдруге за день

Жителі звільненого Херсона повідомляють про вибухи у місті. Наразі у місті та області не оголошували повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Варто зазначити, що вибухи у Херсоні пролунали вдруге за день. Сьогодні близько 10:30 місцеві жителів теж повідомляли про звуки вибухів.

Наразі місцева влада та військові не давала офіційних коментарів щодо вибухів.

Нагадаємо, триває двісті сімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

Теги: військові влада ворог Херсон війна обстріл

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