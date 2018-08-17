Україна провела успішні випробування крилатих ракет



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Сьогодні під час випробування було точно вражено морську ціль на відстані 100 км

Випробування української крилатої ракети пройшли успішно. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму «Фейсбук».

«Дальність польоту - до 300 км. Сьогодні під час випробування було точно вражено морську ціль на відстані 100 км», - написав він.

Він зазначив, що за допомогою крилатих ракет можуть також бути знищені військові та інфраструктурні об’єкти ворога, зокрема, стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави.

Український мілітарний портал розповів дещо про саму ракету. Отже, «Нептун» – це крилата протикорабельна ракета. «Хоч за словами голови РНБО Турчинова, ракета здатна вражати наземні та морські цілі, головне її призначення знищення кораблів противника – тому «Нептун» необхідно вважати саме протикорабельною ракетою (ПКР)», - йдеться в повідомленні.

Також експерти порталу пояснили, чому ПКР «Нептун» є таким важливим для Збройних сил України:

Українські ВМС не мають жодного корабля озброєного протикорабельними ракетами (!). Лише морально та технічно застарілий малий ракетний катер «Прилуки».

РК проекту 206МР «Прилуки» несе дві протикорабельні ракети П-15М «Терміт». Ці ракети є морально застарілими, і не становлять суттєвої загрози для противника. А крім того ракети «Терміт» залишились в окупованому Криму, і чи є боєкомплект для РК «Прилуки» – не відомо.

Берегові протикорабельні комплекси ВМС України «Рубеж» також залишились на окупованій території:

Командування ВМС намагалось частково замінити їх потенціал, створивши берегову артилерійську бригаду (ствольної артилерії), та реактивний артилерійський полк (озброєний РСЗО «Ураган»). Це рішення було викликане відсутністю іншої альтернативи. Використання артилерії для ураження кораблів противника є анахронізмом, і має надзвичайно низьку ефективність.

Берегова артилерія може протидіяти лише десанту противника, який вже висадився на берег. Але без ураження кораблів, що прикривають висадку десанту – артилерійські частини будуть швидко знищені.

«Отже – на сьогодні ВМС України не спроможні протидіяти кораблям противника. Це становить загрозу не тільки наступальній операції Чорноморського флоту РФ, з висадкою десанту. Але й наприклад, загрозу морської блокади, що може привести до катастрофічних наслідків для економіки України – так як саме через морські порти проходить більше половини товарів, що йдуть на експорт чи імпорт», - йдеться в повідомленні.

Створення ПКР «Нептун» дозволить озброїти нею перспективні ракетні катери «Лань», та корвети проекту 58258 (створення яких заплановане для ВМС).

В першу чергу необхідно зосередити зусилля на створенні берегового протикорабельного комплексу на базі ракети «Нептун». Це займе менше часу в порівнянні зі створенням ракетних катерів та корветів, і дасть МВС України реальну зброю для захисту від кораблів противника.