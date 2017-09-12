Україна заборонила в’їзд 1500 іноземцям через візити в окупований Крим

З початку року під заборону потрапили вже 30 іноземців

Українські органи влади заборонили в’їзд на територію країни майже 1500 іноземним громадянам через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї протягом 2017 року. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Цей перелік включає до себе більше сотні артистів та діячів культури. Крім того,



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З початку року під заборону потрапили вже 30 іноземців

Українські органи влади заборонили в’їзд на територію країни майже 1500 іноземним громадянам через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї протягом 2017 року. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Цей перелік включає до себе більше сотні артистів та діячів культури.

Крім того, протягом 2017 року складено майже 2,3 тисячі адмінпротоколів за ст. 204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також на даний час за результатами моніторингу виокремлено більше 810 осіб, які, можливо, перебували на ТОТ АР Крим.

Тільки з початку року вже виявлено більше 30 осіб, що відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим всупереч встановленому порядку. Зокрема, одну з порушниць, громадянку Росії, спинили у п’ятницю в аеропорту «Київ». Вона планувала потрапити в Україну прилетівши рейсом з Мінська. Однак під час прикордонного контролю з’ясувалося, що жінка незаконно відвідувала територію тимчасово окупованого Криму. Наразі росіянці заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та відправлено зворотнім рейсом.

Відповідно до законодавства у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в’їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в’їзду в Україну. Крім того, Державна прикордонна служба України звертає увагу громадян України та інших держав, що порушення порядку в'їзду на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим через закриті Урядом України пункти пропуску, в залежності від обставин, передбачає кримінальну (ст.332-1 КК України) та адміністративну (ст. 204-1 та ст. 204-2 КУпАП) відповідальність.