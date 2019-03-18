Українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях - МВС



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Поліція розслідує появу «колл-центрів» у Харкові, Києві, в інших областях

У кількох регіонах України діють «колл-центри», що залякують громадян різними способами, щоб ті не йшли на вибори. Про це на брифінгу у Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

«Буквально на днях з'явилася у нас цікава інформація від «Опори» і ми зараз проводимо кримінальне розслідування, що з'являються у різних областях колл-центри, які залякують людей, щоб люди не йшли на вибори, з метою зменшення кількості виборців», - сказав Стойко.

За його словами, зараз поліція розслідує такі випадки у Харкові, Києві, в інших областях.

Зокрема, Стойко повідомив, що людей попереджають, що на виборчих дільницях, нібито, можливі «бійки, потасовки, вибухи і таке інше».

«Ми звертаємося до громадян України: не піддавайтеся на такі провокації, ви захищені, у нас є достатньо сил, аби зробити вибори легітимними і такими, які будуть визнані і в Україні, і в світі», - наголосив Стойко.