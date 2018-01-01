Українця засудили в Білорусі на три роки за провезення мисливської рушниці

Зараз чоловік перебуває у виправній колонії у Брестській області

Громадянина України засудили у Білорусі до позбавлення волі на три роки і три місяці за «незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу і державний кордон Республіки Білорусь вогнепальної зброї». Про це повідомляє «Радіо Свобода». Українець намагався провезти на територію Білорусі мисливську



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Зараз чоловік перебуває у виправній колонії у Брестській області

Громадянина України засудили у Білорусі до позбавлення волі на три роки і три місяці за «незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу і державний кордон Республіки Білорусь вогнепальної зброї». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Українець намагався провезти на територію Білорусі мисливську гвинтівку, проте експертиза визначила її як «гладкоствольну вогнепальну зброю». Його засудили за частиною першою статті 333-1 Кримінального кодексу (незаконне переміщення вогнепальної зброї).

Про це стало відомо, коли Міністерство юстиції України звернулося до суду для приведення покарання у відповідність з національним законодавством, щоб це стало підставою для екстрадиції українця.

Водночас білоруський суд вирішив визнати відповідне клопотання Міністерства юстиції безпідставним, бо в Україні таке правопорушення є адміністративним, а не кримінальним.

Наразі українець перебуває у виправній колонії в Брестській області.