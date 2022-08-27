Українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні

Тактична авіація ЗСУ уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні

Протягом доби українські захисники на півдні знищили 24 російських загарбників та значну кількість ворожої техніки, завдали ударів по засобах ППО і складах з боєприпасами. Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування «Південь».

«Обстановка в нашій зоні відповідальності стабільно напружена, але під контролем Сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не має. Опівдні диверсійно-розвідувальна група ворога, в кількості близько 10 осіб, спробувала провести штурмові дії на напрямку Добропілля - Добрянка. Успіху не мала, відійшла. В решті дій превалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів», - ідеться в повідомленні.

Протягом дня ворог завдав чотири авіаційних та один ракетний удар.

По Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди із системи залпового вогню «Смерч», поціливши по відкритих поверхнях за містом. Втрат та руйнувань немає.

Ворожа штурмова авіація і гелікоптери діяли вздовж лінії зіткнення. В українських захисників – без втрат.

Натомість тактична авіація ЗСУ уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупчення живої сили і техніки там-таки, а також в Ольгиному.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога становлять: 24 військових, дві РСЗВ «Смерч», три самохідні гармати «Гіацинт», самохідна гармата артилерії «Піон» самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона», п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки. В районі Інженерного і Чорнобаївки знищено склади з боєприпасами. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Наголошується, що ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє використовувати їх для пересування важкої техніки.

«У корабельному угрупованні ворожого флоту знов напоготові чотири ракетоносії – два надводні та два підводні – з 24 ракетами «Калібр» у спорядженні. Тож ворог продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації», – додали в ОК «Південь».