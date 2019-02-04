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    Події в Україні

    Українські бійці показали відео ефектного розгрому техніки бойовиків «ЛНР»

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    Українські бійці показали відео ефектного розгрому техніки бойовиків «ЛНР»

    Українські військові гідно відповідали бойовикам і завдали ворогові великих втрат

    Бійці Збройних сил України завдали руйнівний удар по позиціях бойовиків «ЛНР» поблизу Золотого у відповідь на провокації, знищивши техніку і особовий склад.

    Про успішний удар у відповідь ООС по позиціях бойовиків «ЛНР» розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» у Facebook.

    «Колоради» (бойовики «ЛНР» – ред.) в черговий раз потурбували «осиний рій» (бійців ООС – ред.) в районі населеного пункту Золоте», – пише волонтер.

    Також він розповів, що у відповідь на провокації до позицій російсько-окупаційних військ полетіли «великі оси» і завдали значної шкоди КСП противника.

    «Шмакі-бум цей раз настав техніці та озброєнню, а 3 окупанта підписали контракт з 200-ою бригадою. Все буде Україна і перемога за нами!»- додав Анатолій Штефан.

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