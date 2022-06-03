«Укравтодор» продав легендарний дорожній знак із напрямком руху для окупантів

Унікальний знак був створений на третій день війни

Кошти передадуть на допомогу українським захисникам

На благодійному аукціоні «Укравтодор» продав легендарний дорожній знак «Нах*й, знов нах*й, до Росії — нах*й» за 631 тисячу гривень. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

Вчора, 2 червня, відбувся перший благодійний онлайн-аукціон «Укравтодору» на Prozorro.Продажі. Завдяки чому було зібрано кошти на допомогу для наших захисників.

Впродовж години зареєстровані учасники конкурували за можливість стати власником унікального знаку, який був створений на третій день війни.

«Ще раз нагадаємо історію виникнення такого дороговказу. Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти якихось 80-х років. «Укравтодор» дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили», – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна за знак була 50 000 грн, 29 учасників виявили бажання взяти участь у благодійному аукціоні, і впродовж 3 раундів аукціону ціна лота зросла до 631 000 грн.

Гроші з продажу будуть перераховані на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.

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