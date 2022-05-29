Статуетку Євробачення Kalush Orchestra продано за рекордну суму

Виручені на аукціоні кошти спрямують на підтримку української армії

Статуетку з Євробачення Kalush Orchestra продали на онлайн-аукціон за $900 тис. Про це повідомляється в Telegram-каналі Євробачення Україна.

«Трофей Євробачення-2022 продано за 900000$. Власником кубку пісенного конкурсу стала крипто-спільнота WhiteBIT. Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD-2 для української армії», – йдеться у повідомленні.

На онлайн-аукціоні з продажу статуетки та панами переможців цьогорічного Євробачення Kalush Orchestra зібрали понад 11 млн грн, повідомляє видання dev.ua.

Збір коштів організував Сергій Притула та учасники гурту-переможця. Всього задонатили на ЗСУ та претендували на панаму понад 31 000 людей. Максимальна ставка від однієї людини – 64 800 грн.

Новим власником панами стала людина, що зробила 5 ставок. Переможцем став житель Чехії на ім’я Володимир.

На початку аукціону найвища ставка за мікрофон становила $45 тис.. В ході торгів її підняли у 20 разів.

Врешті статуетку з Євробачення Kalush Orchestra продали на онлайн-аукціоні за $900 тис.. Донати на неї збирался в криптовалюті.

За мікрофон змагався підприємець із громади міста Калуш Івано-Франківської області Анатолій Чумичкін, засновник групи компаній «Ч.А.С.», криптоком’юніті Whitebeat та діаспоряни з США, що пропонували $275 тис.

Чумичкін мріяв, аби кришталевий мікрофон лишився у місті Калуш. Ставку він піднімав кілька разів, починаючи з $28 тис. Його ставку кілька разів перебивало крипто-ком’юніті Whitebeat, поставши $900 тис., аби порадувати українських бійців.

Кошти підуть на закупівлю комплексу БПЛА PD-2 з трьох бортів та наземної станції та іншого обладнання. За словами Сергія Притули, грошей, зібраних на аукціоні за панаму та зборів за мікрофон для цього цілком достатньо.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.