В ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного
- Сьогодні, 20:26
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Хуг заявив, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на обіцянки
На Донбасі протиборчі сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної.
Про це у понеділок, 19 лютого, заявив перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на прес-брифінгу в Донецьку.
«Факт залишається фактом, що сторони продовжують рити траншеї, фактом є те, що сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної ближче і ближче. Факт є й те, що сторони давно вже утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. І факт у тому, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на їх обіцянки, які вони взяли ще в вересні 2014 року», - сказав Хуг.
При цьому він зазначив, що всі названі факти викладені в спеціальних звітах СММ і всім доступні на їх сайті російською, українською і англійською мовами.
Хуг також нагадав, що в Україні сьогодні працюють 739 спостерігачів СММ, які продовжуватимуть вести спостереження, документувати і повідомляти про встановлені факти.