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    Події в Україні

    В ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного

    Хуг заявив, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на обіцянки
    На Донбасі протиборчі сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної. Про це у понеділок, 19 лютого, заявив перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на прес-брифінгу в Донецьку. «Факт залишається фактом, що сторони продовжують рити траншеї, фактом є те, що сторони продовжують рухатися в
    • Сьогодні, 20:26
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    Заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг
    Заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг

    Хуг заявив, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на обіцянки

    На Донбасі протиборчі сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної.

    Про це у понеділок, 19 лютого, заявив перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на прес-брифінгу в Донецьку.

    «Факт залишається фактом, що сторони продовжують рити траншеї, фактом є те, що сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної ближче і ближче. Факт є й те, що сторони давно вже утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. І факт у тому, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на їх обіцянки, які вони взяли ще в вересні 2014 року», - сказав Хуг.

    При цьому він зазначив, що всі названі факти викладені в спеціальних звітах СММ і всім доступні на їх сайті російською, українською і англійською мовами.

    Хуг також нагадав, що в Україні сьогодні працюють 739 спостерігачів СММ, які продовжуватимуть вести спостереження, документувати і повідомляти про встановлені факти.

     

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