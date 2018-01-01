В ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного

Хуг заявив, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на обіцянки

На Донбасі протиборчі сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної. Про це у понеділок, 19 лютого, заявив перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на прес-брифінгу в Донецьку. «Факт залишається фактом, що сторони продовжують рити траншеї, фактом є те, що сторони продовжують рухатися в



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Заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг

Хуг заявив, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на обіцянки

На Донбасі протиборчі сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної.

Про це у понеділок, 19 лютого, заявив перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на прес-брифінгу в Донецьку.

«Факт залишається фактом, що сторони продовжують рити траншеї, фактом є те, що сторони продовжують рухатися в напрямі одна до одної ближче і ближче. Факт є й те, що сторони давно вже утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. І факт у тому, що обидві сторони продовжують мінування, незважаючи на їх обіцянки, які вони взяли ще в вересні 2014 року», - сказав Хуг.

При цьому він зазначив, що всі названі факти викладені в спеціальних звітах СММ і всім доступні на їх сайті російською, українською і англійською мовами.

Хуг також нагадав, що в Україні сьогодні працюють 739 спостерігачів СММ, які продовжуватимуть вести спостереження, документувати і повідомляти про встановлені факти.