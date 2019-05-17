В Одесі у чоловіка відібрали майже два мільйони гривень
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Розсилка
Розпочато справу за статтею «Грабіж»
Чоловік мав передати гроші приватному підприємцю, - поліція
В Одесі невідомі відібрали у чоловіка пакет, де лежало орієнтовно 1700000 гривень. Про це повідомили в правоохоронних органах.
У поліції попередньо поінформували, що чоловік зустрівся з іншим, від якого отримав пакет з грошима для того, щоб передати своєму другові - приватному підприємцю.
«Отримавши гроші, чоловік попрямував до свого авто, де на нього напали невідомі, які штовхнули його та забрали пакет. Після чого зловмисники втекли з місця злочину на мотоциклі», - повідомили у поліції.
Розпочато справу за статтею «Грабіж». Проводиться розслідування.