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В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи (фото)
В частині міста зникла електроенергія
фото із соцмереж

Ймовірно, російським загарбникам дісталось від Збройних сил України

В тимчасово захопленій Новій Каховці пролунали вибухи з детонацією ввечері 24 листопада і спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві пабліки.

Окрім того, в частині міста зникла електроенергія. Водночас у мережі повідомляється, що звуки вибухів – це наслідки «прильотів» по російських окупантах. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, триває 274-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

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Теги: війна ЗСУ окупанти росія

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