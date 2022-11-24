ЗСУ завдали 12 авіаударів по районах дислокації окупантів: оперативна інформація Генштабу

Ворог зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Триває 274 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За поточну добу російські окупанти завдали два авіаційні удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних обʼєктах.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку

З прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках

Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Марїнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки і Камʼянське на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках

Противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, залучив різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області; Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.

«За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів», – зазначається у повідомленні.

Генштаб також повідомляє, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і два удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.