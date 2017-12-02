В окупованому Криму п’яний водій на легковику наїхав на сімох підлітків

Легковий автомобіль скоїв наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років

У Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму 2 грудня легковий автомобіль ВАЗ-2106 в'їхав у групу підлітків. Усі вони отримали різні травми. Про це повідомляє «Риа Новости». «На вул. Леніна в населеному пукті Братське легкова автомашина скоїла наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років», - йдеться



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ДТП сталася в населеному пукті Братське Красноперекопського району

Легковий автомобіль скоїв наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років

У Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму 2 грудня легковий автомобіль ВАЗ-2106 в'їхав у групу підлітків. Усі вони отримали різні травми.

Про це повідомляє «Риа Новости».

«На вул. Леніна в населеному пукті Братське легкова автомашина скоїла наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що четверо постраждалих доправлені в лікарню в стані середнього ступеня тяжкості. Ще трьом медичну допомогу надали амбулаторно.

Водночас видання «Кримінформ» з посиланням на прес-службу поліції додає, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. У постраждалих закриті черепно-мозкові травми і струс головного мозку. Зараз з'ясовуються обставини ДТП.

До слова, поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік.