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    Події в Україні

    В окупованому Криму п’яний водій на легковику наїхав на сімох підлітків

    Легковий автомобіль скоїв наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років
    У Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму 2 грудня легковий автомобіль ВАЗ-2106 в'їхав у групу підлітків. Усі вони отримали різні травми. Про це повідомляє «Риа Новости». «На вул. Леніна в населеному пукті Братське легкова автомашина скоїла наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років», - йдеться
    • Сьогодні, 06:41
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    <p>ДТП сталася в населеному пукті Братське Красноперекопського району</p>

    ДТП сталася в населеному пукті Братське Красноперекопського району

    Легковий автомобіль скоїв наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років

    У Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму 2 грудня легковий автомобіль ВАЗ-2106 в'їхав у групу підлітків. Усі вони отримали різні травми.

    Про це повідомляє «Риа Новости».

    «На вул. Леніна в населеному пукті Братське легкова автомашина скоїла наїзд на сімох підлітків у віці від 13 до 15 років», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що четверо постраждалих доправлені в лікарню в стані середнього ступеня тяжкості. Ще трьом медичну допомогу надали амбулаторно.

    Водночас видання «Кримінформ»  з посиланням на прес-службу поліції додає, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. У постраждалих закриті черепно-мозкові травми і струс головного мозку. Зараз з'ясовуються обставини ДТП.

    До слова, поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік.

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