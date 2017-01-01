Поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік

За кермом авто перебував 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння

Автомобіль Ford Sierra, водій якого збив в м. Вінниці двох чоловіків та з місця пригоди втік, зупинив екіпаж поліції охорони. Почувши по рації орієнтування, поліцейські заблокували автівку на вулиці Хмельницьке шосе. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua з посиланням на прес-службу вінницької поліції. [GALLERY_BLOCK] «30 листопада



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За кермом авто перебував 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння

Автомобіль Ford Sierra, водій якого збив в м. Вінниці двох чоловіків та з місця пригоди втік, зупинив екіпаж поліції охорони. Почувши по рації орієнтування, поліцейські заблокували автівку на вулиці Хмельницьке шосе. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua з посиланням на прес-службу вінницької поліції.

«30 листопада близько 16.00 на вулиці Євгена Патона водій автомобіля Ford Sierra, починаючи рух, своєю автівкою зачепив поруч припаркований «ВАЗ» та чоловіків, що стояли біля нього. З місця поді водій іномарки втік. Отримавши орієнтування на даний автомобіль, екіпаж поліції охорони заблокував його та передав патрульній поліції», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося згодом, за кермом перебував 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння. У його крові було виявлено алкоголю 0,83 проміле.

На водія-порушника поліцейські склали адмінпротокол.

У результаті наїзду один з потерпілих отримав забій ребра, інший – коліна. Лікарської допомоги вони не потребували