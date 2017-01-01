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    Поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік

    За кермом авто перебував 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння
    Автомобіль Ford Sierra, водій якого збив в м. Вінниці двох чоловіків та з місця пригоди втік, зупинив екіпаж поліції охорони. Почувши по рації орієнтування, поліцейські заблокували автівку на вулиці Хмельницьке шосе. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua з посиланням на прес-службу вінницької поліції. [GALLERY_BLOCK] «30 листопада
    • Сьогодні, 19:38
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    За кермом авто перебував 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння

    Автомобіль Ford Sierra, водій якого збив в м. Вінниці двох чоловіків та з місця пригоди втік, зупинив екіпаж поліції охорони. Почувши по рації орієнтування, поліцейські заблокували автівку на вулиці Хмельницьке шосе. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua з посиланням на прес-службу вінницької поліції.

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    Поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік
    Поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік
    Поліція Вінниці затримала водія, який збив двох людей та втік

    «30 листопада близько 16.00 на вулиці Євгена Патона водій автомобіля Ford Sierra, починаючи рух, своєю автівкою зачепив поруч припаркований «ВАЗ» та чоловіків, що стояли біля нього. З місця поді водій іномарки втік.  Отримавши орієнтування на даний автомобіль, екіпаж поліції охорони заблокував його та передав патрульній поліції», - йдеться у повідомленні.

    Як з’ясувалося згодом, за кермом перебував 22-річний водій в стані алкогольного сп’яніння. У його крові було виявлено алкоголю 0,83 проміле. 

    На водія-порушника поліцейські склали адмінпротокол. 

    У результаті наїзду один з потерпілих отримав забій ребра, інший – коліна. Лікарської допомоги вони не потребували

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