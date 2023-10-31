Повітряна тривога тривала менше години

Тривогу було оголошено через загрозу балістики

В Україні станом на 22:22 вібдій повітряної тривоги.

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У центральних та південних областях було повідомлено про небезпеку. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики та атаку дронів з Черкащини.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Триває 615-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.