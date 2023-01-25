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У столиці вчетверте за день лунав сигнал тривоги (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці вчетверте за день лунав сигнал тривоги (мапа)
фото з відкритих джерел

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві 25 січня, близько 20:08 була знову оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени вили у багатьох областях України вчетверте за день. 

Тривога оголошена у таких областях:

У столиці вчетверте за день лунав сигнал тривоги (мапа) фото 1

Нагадаємо,  триває 336 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

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