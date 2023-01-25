У столиці вчетверте за день лунав сигнал тривоги (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві 25 січня, близько 20:08 була знову оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени вили у багатьох областях України вчетверте за день.

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Тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 336 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

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Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.