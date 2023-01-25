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Українська авіація за добу завдала 14 ударів по позиціях ворога – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по позиціях ворога – Генштаб
підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три склади боєприпасів противника
фото: Генштаб

Росіяни продовжують здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях

Триває 336 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському – під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку

Вогневого впливу зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку

Під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів зазнали шістнадцять населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії.

В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено.

Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили шість арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також, Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та два БпЛА типу «Орлан-10». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів противника.

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію у Бахмуті.

Теги: окупанти авіація Генштаб літак Авдіївка гелікоптер Луганськ Херсон населення Макіївка Бахмут

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