Друга за день масштабна повітряна тривога тривала менше пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні о 20:19 вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога. Зафіксовано виліт МіГ-31К. Станом на 20:36 тривогу скасовано.

Винищувач є потенційним носієм ракет типу «Кинджал», тому не нехтуйте своєю безпекою.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу дві людини загинули та три отримали поранення.