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Друга за день масштабна повітряна тривога тривала менше пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Друга за день масштабна повітряна тривога тривала менше пів години

Громадянам слід пройти в укриття 

В Україні о 20:19 вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога. Зафіксовано виліт МіГ-31К. Станом на 20:36 тривогу скасовано. 

Винищувач є потенційним носієм ракет типу «Кинджал», тому не нехтуйте своєю безпекою.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Друга за день масштабна повітряна тривога тривала менше пів години фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення.

Теги: тривога

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