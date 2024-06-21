Ворог вдарив по Селидовому: є загиблі і поранені (відео)

Рятувальники Селидівського гарнізону та приданого медичного розрахунку ДСНС Тернопільщини прибули на місце обстрілу та надали домедичну допомогу двом пораненим особам

Унаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль

Сьогодні, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу дві людини загинули та три отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Головне управління ДСНС у Донецькій області та опублікувало відповідне відео з міста.

«Сьогодні ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Ціллю росіян стали мирні мешканці – дві людини загинули та 3 поранені», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 21 червня, ворог атакував місто Селидове на Донеччині.



Унаслідок авіаудару загинуло дві людини, поранено три.



Відомо про пошкодження пʼяти п'ятиповерхівок, шести приватних будинків і одного автомобіля.



📹 ДСНС pic.twitter.com/Jzb8UkYnIY June 21, 2024

Зазначається, що рятувальники Селидівського гарнізону та приданого медичного розрахунку ДСНС Тернопільщини прибули на місце обстрілу та надали домедичну допомогу двом пораненим особам (чоловікам 1988 р.н. та 1980 р.н.). Після чого обох постраждалих з численними осколковими пораненнями співробітники ДСНС транспортували до лікувального закладу у місто Покровськ.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль, констатували в управлінні ДСНС.

Також сьогодні окупанти обстріляли Кривий Ріг.

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві – зазнали поранень.