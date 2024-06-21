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Ворог вдарив по Селидовому: є загиблі і поранені (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог вдарив по Селидовому: є загиблі і поранені (відео)
Рятувальники Селидівського гарнізону та приданого медичного розрахунку ДСНС Тернопільщини прибули на місце обстрілу та надали домедичну допомогу двом пораненим особам
фото: скріншот

Унаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль

Сьогодні, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Головне управління ДСНС у Донецькій області та опублікувало відповідне відео з міста.

«Сьогодні ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Ціллю росіян стали мирні мешканці – дві людини загинули та 3 поранені», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники Селидівського гарнізону та приданого медичного розрахунку ДСНС Тернопільщини прибули на місце обстрілу та надали домедичну допомогу двом пораненим особам (чоловікам 1988 р.н. та 1980 р.н.). Після чого обох постраждалих з численними осколковими пораненнями співробітники ДСНС транспортували до лікувального закладу у місто Покровськ.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль, констатували в управлінні ДСНС.

Також сьогодні окупанти обстріляли Кривий Ріг. 

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві – зазнали поранень. 

Теги: ДСНС Донеччина обстріл

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