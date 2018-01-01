В Україні збирають гроші для допомоги кримським активістам, яких переслідує Росія

«Міжнародний кримський марафон» триватиме з 23 до 29 січня

В Україні стартував тижневий «Міжнародний кримський марафон», що збиратиме кошти на погашення штрафів, призначених російською окупаційною «владою» кримським активістам. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність». «В день, коли виповнилося три роки з часу арешту «севастопольської



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Фото: fb.com/crimeansolidarity «Міжнародний кримський марафон» в Україні

«Міжнародний кримський марафон» триватиме з 23 до 29 січня

В Україні стартував тижневий «Міжнародний кримський марафон», що збиратиме кошти на погашення штрафів, призначених російською окупаційною «владою» кримським активістам. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність».

«В день, коли виповнилося три роки з часу арешту «севастопольської четвірки» у «справі Хізб-ут-Тахрір», у Києві стартувала багатоденна громадська акція «Міжнародний кримський марафон» . Даний захід організований «Правозахисним рухом Криму»» , — сказано в повідомленні.

Раніше «Кримська солідарність» анонсувала #кримськиймарафон для збору коштів на погашення штрафів, присуджених окупантами кримським активістам, які виходили на одиночні пікети у відповідь на репресії з боку РФ щодо кримських татар, кримських мусульман, з плакатами: «Кримські татари — не терористи і не екстремісти».

Після таких акцій усім пікетувальникам було присуджено адміністративні штрафи на суми від 10 до 15 тисяч рублів. Загальна сума штрафів склала близько 1 млн рублів.

Організація «Правозахисний рух Криму» буде проводити акцію з 23 по 29 січня 2018 року в Києві та інших містах України.