  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В українській кіберполіції заявили про постійні кібератаки з боку РФ

    • Розсилка
    В українській кіберполіції заявили про постійні кібератаки з боку РФ

    Виявляти кібератаку в Україні допомагають міжнародні партнери

    В українській кіберполіції заявляють про постійні кібератаки з території Російської Федерації. Про це повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк, пише «Радіо Свобода». 

    «Ми фіксуємо разом з СБУ, з Державним спеціальним зв’язком, іншими суб’єктами кібербезпеки в Україні постійні, регулярні кіберінциденти, які вчиняються з території Російської Федерації. Вони несуть як загальнокримінальний характер, так і активний характер кіберінцидентів на здобуття інформації. Ми виявляємо її, аналізуємо. Нам вдається наперед встановлювати, відбивати, локалізувати ці кіберінциденти», - сказав він.

    За словами Демедюка, виявляти кібератаку в Україні допомагають міжнародні партнери - Велика Британія, Німеччина, Польща та Австралія. Разом з цим він підкреслив, що будь-яка співпраця з Росією поки відсутня.

    «У нас проблема залишається – це наш агресор – Російська Федерація, з яким ми повністю не співпрацюємо. В деякій мірі це азійські країни, які ще обмежено надають таку співпрацю. Зі всіма іншими країнами – це європейські, американські країни, Австралія, Японія – ми працюємо в режиму реального часу, навіть, я скажу, в реальному. Тому що фактично ми отримуємо інформацію у будь-який час доби», - додав він.

    Начальник департаменту кіберполіції зазначив, що головною метою кібератак є порушення стратегічно важливої інфраструктури, дестабілізація обстановки в Україні. 

    Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди.

    Читайте також
    Росія СБУ кібератака Україна кібербезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ