В українській кіберполіції заявили про постійні кібератаки з боку РФ



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Виявляти кібератаку в Україні допомагають міжнародні партнери

В українській кіберполіції заявляють про постійні кібератаки з території Російської Федерації. Про це повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк, пише «Радіо Свобода».

«Ми фіксуємо разом з СБУ, з Державним спеціальним зв’язком, іншими суб’єктами кібербезпеки в Україні постійні, регулярні кіберінциденти, які вчиняються з території Російської Федерації. Вони несуть як загальнокримінальний характер, так і активний характер кіберінцидентів на здобуття інформації. Ми виявляємо її, аналізуємо. Нам вдається наперед встановлювати, відбивати, локалізувати ці кіберінциденти», - сказав він.

За словами Демедюка, виявляти кібератаку в Україні допомагають міжнародні партнери - Велика Британія, Німеччина, Польща та Австралія. Разом з цим він підкреслив, що будь-яка співпраця з Росією поки відсутня.

«У нас проблема залишається – це наш агресор – Російська Федерація, з яким ми повністю не співпрацюємо. В деякій мірі це азійські країни, які ще обмежено надають таку співпрацю. Зі всіма іншими країнами – це європейські, американські країни, Австралія, Японія – ми працюємо в режиму реального часу, навіть, я скажу, в реальному. Тому що фактично ми отримуємо інформацію у будь-який час доби», - додав він.

Начальник департаменту кіберполіції зазначив, що головною метою кібератак є порушення стратегічно важливої інфраструктури, дестабілізація обстановки в Україні.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди.