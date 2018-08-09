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    Російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди

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    Російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди

    Росіяни вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій, - розповів сенатор

    Російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди і можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес, якщо системи не будуть належним чином захищені.

    Про це заявив сенатор США від Демократичної партії Білл Нельсон, повідомляє Tampa Bay Times.

    «Вони вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій», - розповів сенатор газеті.

    Як зазначається, Нельсон і республіканець Марко Рубіо минулого місяця написали листа 67 державним спостерігачам окружних виборчих комісій про можливі загрози. Але, за даними Tampa Bay Times, у цьому листі немає інформації, наданої Нельсоном щодо ситуації у Флориді.

    «Ми закликали голову та заступників голови комітету розвідки Сенату, щоб вони дозволили керівникам виборчих комісій у Флориді дізнатися деталі про дії росіян», - сказав Нельсон.

    Однак Держдеп не взяв до уваги його заяви, підкресливши, що отримали "нуль інформації" від Нельсона, федеральних та державних установ щодо можливого проникнення.

    «Якщо сенатор Нельсон має конкретну інформацію про загрозу нашим виборам, він має поділитися нею з посадовими особами у Флориді», - сказала прес-секретар Держдепартаменту у штаті Флорида Сара Ревелл, додавши, що державні та місцеві посадовці отримали фінансування для посилення безпеки виборчих систем.

    Раніше повідомлялося, що російські хакери здійснили атаку на сайт кандидата у Конгрес США від Демократичної партії Табіти Існер.

     

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