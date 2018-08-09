Російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди
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Росіяни вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій, - розповів сенатор
Російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди і можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес, якщо системи не будуть належним чином захищені.
Про це заявив сенатор США від Демократичної партії Білл Нельсон, повідомляє Tampa Bay Times.
«Вони вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій», - розповів сенатор газеті.
Як зазначається, Нельсон і республіканець Марко Рубіо минулого місяця написали листа 67 державним спостерігачам окружних виборчих комісій про можливі загрози. Але, за даними Tampa Bay Times, у цьому листі немає інформації, наданої Нельсоном щодо ситуації у Флориді.
«Ми закликали голову та заступників голови комітету розвідки Сенату, щоб вони дозволили керівникам виборчих комісій у Флориді дізнатися деталі про дії росіян», - сказав Нельсон.
«Якщо сенатор Нельсон має конкретну інформацію про загрозу нашим виборам, він має поділитися нею з посадовими особами у Флориді», - сказала прес-секретар Держдепартаменту у штаті Флорида Сара Ревелл, додавши, що державні та місцеві посадовці отримали фінансування для посилення безпеки виборчих систем.
Раніше повідомлялося, що російські хакери здійснили атаку на сайт кандидата у Конгрес США від Демократичної партії Табіти Існер.