Російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій, - розповів сенатор

Російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди і можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес, якщо системи не будуть належним чином захищені.

Про це заявив сенатор США від Демократичної партії Білл Нельсон, повідомляє Tampa Bay Times.

«Вони вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій», - розповів сенатор газеті.

Як зазначається, Нельсон і республіканець Марко Рубіо минулого місяця написали листа 67 державним спостерігачам окружних виборчих комісій про можливі загрози. Але, за даними Tampa Bay Times, у цьому листі немає інформації, наданої Нельсоном щодо ситуації у Флориді.

«Ми закликали голову та заступників голови комітету розвідки Сенату, щоб вони дозволили керівникам виборчих комісій у Флориді дізнатися деталі про дії росіян», - сказав Нельсон.