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    Події в Україні

    В Україну не пустили росіянина з георгіївською стрічкою і двома паспортами

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    За фактом події прикордонники сповістили правоохоронні органи - В Україну не пустили росіянина з георгіївською стрічкою і двома паспортами
    За фактом події прикордонники сповістили правоохоронні органи
    Фото: Держприкордонслужба

    Росіянина притягнули до адміністративної відповідальності, відмовили у перетині кордону і заборонили йому в'їзд на територію України

    У Чернівецькій області прикордонники виявили росіянина, у якого було два закордонних паспорти, георгіївська стрічка і ніж.

    Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

    «До пункту пропуску «Порубне» на в'їзд в Україну прибув 52-річний чоловік за кермом автомобіля російської реєстрації. На контролі він надав паспортний документ громадянина Болгарії. Але у прикордонників виникли сумніви щодо мети поїздки, яку повідомив чоловік і пред'явлених ним документів, тому було прийнято рішення поглиблено оглянути його речі і машину. В ході спільного прикордонно-митного огляду правоохоронці виявили у чоловіка інший документ - паспорт громадянина РФ, крім того в машині знаходився ніж, заборонених для переміщення через кордон і георгіївські стрічки, які теж не дозволені в Україні», – йдеться у повідомленні.

    За фактом події прикордонники сповістили правоохоронні органи. Росіянина притягнули до адміністративної відповідальності, відмовили у перетині кордону і заборонили йому в'їзд на територію України.

    Нагадаємо, за рік заборони георгіївської стрічки в Україні притягнули до відповідальності двох осіб

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