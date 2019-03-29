В Україну не пустили росіянина з георгіївською стрічкою і двома паспортами



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За фактом події прикордонники сповістили правоохоронні органи Фото: Держприкордонслужба

Росіянина притягнули до адміністративної відповідальності, відмовили у перетині кордону і заборонили йому в'їзд на територію України

У Чернівецькій області прикордонники виявили росіянина, у якого було два закордонних паспорти, георгіївська стрічка і ніж.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«До пункту пропуску «Порубне» на в'їзд в Україну прибув 52-річний чоловік за кермом автомобіля російської реєстрації. На контролі він надав паспортний документ громадянина Болгарії. Але у прикордонників виникли сумніви щодо мети поїздки, яку повідомив чоловік і пред'явлених ним документів, тому було прийнято рішення поглиблено оглянути його речі і машину. В ході спільного прикордонно-митного огляду правоохоронці виявили у чоловіка інший документ - паспорт громадянина РФ, крім того в машині знаходився ніж, заборонених для переміщення через кордон і георгіївські стрічки, які теж не дозволені в Україні», – йдеться у повідомленні.

За фактом події прикордонники сповістили правоохоронні органи. Росіянина притягнули до адміністративної відповідальності, відмовили у перетині кордону і заборонили йому в'їзд на територію України.

Нагадаємо, за рік заборони георгіївської стрічки в Україні притягнули до відповідальності двох осіб