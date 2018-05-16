За рік заборони георгіївської стрічки в Україні притягнули до відповідальності двох осіб
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Загалом адмінпротоколи складали на 13 осіб, з них троє – іноземці
За 11 місяців дії закону про заборону георгіївських стрічок в Україні, з 15 червня 2017 року, судами притягнуті до відповідальності за їх виготовлення чи публічну демонстрацію лише дві особи.
Про це повідомляє «Новинарня» з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом адмінпротоколи складали на 13 осіб, з них троє - іноземці.
«Повідомляємо, що відповідно до наявних автоматизованих обліків Національної поліції України за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-3 КУпАП, на 13 осіб складено адміністративні протоколи... з яких троє іноземці», - повідомили у Нацполіції.
До відповідальності судами були притягнуті дві особи. До держбюджету стягнули штрафів на загальну суму 2 550 гривень.
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Нагадаємо, 9 травня в Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.
Раніше прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пустили до України пару агресивних росіян, які відмовилися знімати з валізи георгіївську стрічку.