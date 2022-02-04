Верховний Суд пояснив, де поділися «зниклі» 68 авто (фото)

Машини переставили на іншу стоянку, щоб не заважали проїзду

Автівки не крали – керівниця апарату суду

Сьогодні в мережі з'явилася інформація про нібито зникнення десятків авто з-під будівлі Верховного Суду в Києві. Втім, в установі це спростували.

68 автомобілів були переміщені з-під будівлі Верховного Суду на виконання вимоги ДСНС. Їх переставили на іншу стоянку. Про це повідомила керівниця апарату Верховного Суду Ольга Булка, пише «Цензор.НЕТ».

«Інформація, що розповсюджується щодо нібито зникнення зі стоянки Верховного Суду 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були переміщені планово на виконання вимоги ДСНС України на іншу стоянку Верховного Суду у зв’язку із їхньою пожежною небезпекою, а саме: закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівель Верховного Суду. До переміщення кожна машина була опломбована», – розповіла вона.

У Верховному Суді також продемонстрували світлини автомобілів, припаркованих на іншій стоянці.

І наголосили, що сторінка у Facebook, на якій було опубліковано попереднє повідомлення про зникнення автомобілів, не є офіційною сторінкою Верховного Суду.

За словами Булки, цю сторінку після реформи суду створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію, тож вона не є офіційним джерелом інформації.

У повідомленні неофіційної сторінки повідомлялося, що загальна вартість авто сягає понад 12,5 млн грн.