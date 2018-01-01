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    Події в Україні

    Вибух стався на шахті в окупованому Донбасі, є жертви

    В результаті події загинули 2 людини 1970 і 1980 років народження
    На окупованій території Донецької області в місті Жданівка 20 січня на ПАТ «Шахта Жданівська» стався вибух, в результаті події загинули 2 людини. Про це повідомляють органи, утворені окупаційною адміністрацією в ОРДО. Повідомляється, що в результаті події загинули 2 людини 1970 і 1980 років народження. Також наголошується, що в шахті
    • Сьогодні, 16:48
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    В результаті події загинули 2 людини 1970 і 1980 років народження

    На окупованій території Донецької області в місті Жданівка 20 січня на ПАТ «Шахта Жданівська» стався вибух, в результаті події загинули 2 людини. Про це повідомляють органи, утворені окупаційною адміністрацією в ОРДО.

    Повідомляється, що в результаті події загинули 2 людини 1970 і 1980 років народження. Також наголошується, що в шахті знаходилися 316 осіб.

    Тіла загиблих гірників підняли на поверхню, інші вийшли самостійно. Згідно з інформацією, вибухнула метаноповітряна суміш.

    Нагадаємо, у підрозділі «Шахта «Тошковька» ДП «Первомайськвугілля» ввели в експлуатацію другу західну зворотну лаву пласта m3 гор. 486 м.

    Відзначено, що лаву оснащено скребковим конвеєром СП-202. Виїмка вугілля здійснюється за допомогою відбійного молотка МО-2.

    Джерело: РБК-Україна

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