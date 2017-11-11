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    На Луганщині відкрили нову лаву шахти

    Запаси шахти оцінюють у 150 тис. тонн вугілля
    У підрозділі «Шахта «Тошковька» ДП «Первомайськвугілля» ввели в експлуатацію другу західну зворотну лаву пласта m3 гор. 486 м. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. «Її довжина становить 200 м, довжина виїмкового поля – 560 м, потужність пласта
    • Сьогодні, 20:35
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    <p><i>Шахтарі Донбасу&nbsp;</i></p> <p><i>Фото: Facebook-сторінка голови ДонОГА Павла Жебрівського</i></p>

    Шахтарі Донбасу 

    Фото: Facebook-сторінка голови ДонОГА Павла Жебрівського

    Запаси шахти оцінюють у 150 тис. тонн вугілля

    У підрозділі «Шахта «Тошковька» ДП «Первомайськвугілля» ввели в експлуатацію другу західну зворотну лаву пласта m3 гор. 486 м.

    Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

    «Її довжина становить 200 м, довжина виїмкового поля – 560 м, потужність пласта – 1.05 м, запаси оцінюють у 150 тис. тонн вугілля, очисний вибій відпрацьовуватиметься стовповою системою добування за простяганням пласта», - йдеться у повідомленні.

    Відзначено, що лаву оснащено скребковим конвеєром СП-202. Виїмка вугілля здійснюється за допомогою відбійного молотка МО-2.

    Очікується, що при роботі з навантаженням 100 тонн на добу цих запасів шахтарям вистачить приблизно на 4 роки.

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