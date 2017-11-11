На Луганщині відкрили нову лаву шахти
- Сьогодні, 20:35
-
Розсилка
Шахтарі Донбасу
Фото: Facebook-сторінка голови ДонОГА Павла Жебрівського
Запаси шахти оцінюють у 150 тис. тонн вугілля
У підрозділі «Шахта «Тошковька» ДП «Первомайськвугілля» ввели в експлуатацію другу західну зворотну лаву пласта m3 гор. 486 м.
Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
«Її довжина становить 200 м, довжина виїмкового поля – 560 м, потужність пласта – 1.05 м, запаси оцінюють у 150 тис. тонн вугілля, очисний вибій відпрацьовуватиметься стовповою системою добування за простяганням пласта», - йдеться у повідомленні.
Відзначено, що лаву оснащено скребковим конвеєром СП-202. Виїмка вугілля здійснюється за допомогою відбійного молотка МО-2.
Очікується, що при роботі з навантаженням 100 тонн на добу цих запасів шахтарям вистачить приблизно на 4 роки.