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«Відправили на орбіту»: прикордонники знищили склад окупантів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Відправили на орбіту»: прикордонники знищили склад окупантів (відео)
фото: кадр відео

Вибух був такої сили, що в повітря злетіло навіть авто з вантажем окупантів

Прикордонники знищили ворожий склад з боєприпасами у Луганській області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram.

«Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожий склад на Луганщині. Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, точним ударом тилову базу знищено.

«Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж. Втрати противника встановлюються», – додали в ДПСУ.

До відома, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», яка воює в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Про це повідомляє The New York Times, спираючись на свідчення очевидців, супутникові знімки та опубліковані в мережі відеозаписи.

Теги: прикордонники окупанти Telegram повітря втрати відео

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