Цвинтар «вагнерівців» за два місяці розрісся в кілька разів: супутникові знімки

Багато бойовиків «Вагнера», швидше за все, були кремовані

Цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», яка воює в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Про це повідомляє The New York Times, спираючись на свідчення очевидців, супутникові знімки та опубліковані в мережі відеозаписи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де хоронять найманців «Вагнера». Видання зазначає, що ця кількість зросла майже в сім разів порівняно із супутниковими знімками у листопаді.

Зазначається, що про існування цвинтаря ПВК «Вагнера» поблизу основного тренувального центру групи в селі Молькін вперше написав у грудні колишній офіцер ВПС РФ Вєталій Вотановскій. Він розповів The Times, що відвідує кладовища, щоб задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Місцезнаходження кладовища могло б залишитися невідомим, якби місцеві жителі не повідомили йому, що територія використовується для поховання незатребуваних тіл бійців «Вагнера». Протягом кількох візитів він фотографував все більше надгробків і завантажував їх у свій Telegram-канал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чоловік каже, що мертвих може бути навіть більше, ніж могил. Зокрема місцеві жителі розповіли йому, що багато бойовиків, швидше за все, були кремовані.

«Ймовірно, багато загинуло в боях навколо українських міст Бахмут і Соледар, де найманці та російські військові за останні чотири місяці зазнали великих втрат», – зазначає видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

NYT також нагадує, що на відео, яке з’явилося у вересні минулого року, Пригожин натякнув на існування кладовища під час вербування в’язнів у російській тюрмі, пообіцявши подбати про їхні останки, якщо вони загинуть у бою. Згодом прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як ватажок найманців покладає квіти до могили на кладовищі. Також видно ряди свіжовикопаних могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипу «Вагнера». Більшість імен, які були написані на надгробках, були в базі даних людей, засуджених за злочини в Росії.

На іншому відео Пригожин відвідав каплицю Вагнера, приблизно за 12 кілометрів від кладовища. На відео помітні ряди чорних стін, що містять відсіки, типові для поховання кремованих останків. Кожен відсік має ідентифікаційний номер і викладку бойових нагород загиблого.

The Times ідентифікувала загалом 21 стіну в каплиці, кожна з яких містить 42 відсіки, що свідчить про те, що сотні загиблих бійців «Вагнера» або поховані, або, принаймні, вшановані в каплиці.

Нагадаємо, раніше з’явилося відео секретного кладовища «Вагнера».