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Високий рівень загрози: РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Високий рівень загрози: РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Військові закликали ставитись відповідально до сигналів повітряної тривоги
фото ілюстративне

Загальний залп «Калібрів» може сягати 24

Російські загарбники збільшили удвічі кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні два надводних і два підводних ракетоносії, загальний залп «Калібрів» може сягати 24. Рівень ракетної загрози дуже високий», – йдеться у повідомленні.

Військові закликали ставитись відповідально до сигналів повітряної тривоги, не втрачати пильності і оперативності реакції.

Нагадаємо, триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 

Теги: ЗСУ ракета війна Чорне море

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