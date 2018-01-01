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    Події в Україні

    Військові США та Канади відпрацювали на Львівщині сценарій з масовими жертвами

    Для реалістичності, кожен, хто грав роль під час навчань, отримав картку з описом його уявного поранення
    В Україні медики Спільної міжнародної навчальної медичної групи відпрацьовували свої навички під час навчання з порятунку у випадку подій, які призвели до масових жертв Про це йдеться в репортажі з навчального центру в Яворові, що біля Львова, пише «Голос Америки». «Ми проводимо навчання Mascal, щоб перевірити наші спроможності
    • Сьогодні, 06:53
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    В рамках навчання було симульовано аварію автомобіля
    В рамках навчання було симульовано аварію автомобіля

    Для реалістичності, кожен, хто грав роль під час навчань, отримав картку з описом його уявного поранення

    В Україні медики Спільної міжнародної навчальної медичної групи відпрацьовували свої навички під час навчання з порятунку у випадку подій, які призвели до масових жертв

    Про це йдеться в репортажі з навчального центру в Яворові, що біля Львова, пише «Голос Америки».

    «Ми проводимо навчання Mascal, щоб перевірити наші спроможності у випадку надзвичайного запиту на медичні ресурси. Ми також використовуємо ці навчання, щоб перевірити реакцію солдатів, які не є медиками в випадку надзвичайних ситуацій», - сказав штаб-сержант медичного підрозділу Денніс Сінсбау.

    В рамках цього навчання було симульовано аварію автомобіля. Солдатів посадили до двох вантажівок і вони симулювали інцидент з перекиданням, який би закінчився численними пораненнями.

    Для реалістичності, кожен, хто грав роль, отримав картку з описом його уявного поранення.

    «Канадські збройні сили очолюють тут медичний підрозділ, а ми є гостями. Українці допомагають в лікуванні, транспортуванні та надають лінгвістичну підтримку», - сказав Сінсбау про участь сил США в навчаннях на полігоні в Україні.

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    Військові США та Канади відпрацювали на Львівщині сценарій з масовими жертвами
    Військові США та Канади відпрацювали на Львівщині сценарій з масовими жертвами
    Військові США та Канади відпрацювали на Львівщині сценарій з масовими жертвами
    Військові США та Канади відпрацювали на Львівщині сценарій з масовими жертвами

    До слова, військові музиканти зіграли в українських аеропортах на честь «кіборгів».

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