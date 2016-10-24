Військові музиканти зіграли в українських аеропортах на честь «кіборгів»

Виступ зведеного оркестру відбувся в новому терміналі Одеського аеропорту

В міжнародному аеропорту Одеси 21 січня на честь «кіборгів»-оборонців Донецького аеропорту зіграли військові музиканти. Як передає «Радіо Свобода», виступ зведеного оркестру Військово-морських сил і дислокованої в Одесі частини №3012 Національної гвардії України відбувся в новому терміналі Одеського аеропорту. Його було



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Фото: radiosvoboda.org Виступ військових музикантів в аеропорту Одеси

Виступ зведеного оркестру відбувся в новому терміналі Одеського аеропорту

В міжнародному аеропорту Одеси 21 січня на честь «кіборгів»-оборонців Донецького аеропорту зіграли військові музиканти.

Як передає «Радіо Свобода», виступ зведеного оркестру Військово-морських сил і дислокованої в Одесі частини №3012 Національної гвардії України відбувся в новому терміналі Одеського аеропорту. Його було відкрито навесні 2017 року.

Оплесками військових музикантів підтримали пасажири, які вирушали до Мінська та Варшави або щойно прилетіли звідти.

Міністерство оборони України повідомляє, що пам'ять «кіборгів», які 242 дні, з травня 2014-го до січня 2015 року, тримали оборону ДАПу, військові музичні колективи також вшанували в аеропорту «Бориспіль» у Києві, в Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Харкові, Чернігові тощо.