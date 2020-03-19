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    Події в Україні

    Військово-морські сили України планують побудувати базу в Бердянську

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    <p>18 березня Бердянський порт відвідали начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони України і командувач військово-морськими силами</p> - Військово-морські сили України планують побудувати базу в Бердянську

    18 березня Бердянський порт відвідали начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони України і командувач військово-морськими силами

    Фото: Адміністрація морського порту Бердянськ, Facebook

    Україна хоче розширити присутність на Азові

    Військово-морські сили України планують побудувати базу в порту Бердянська, щоб розширити присутність в Азовському морі.

    Про це повідомила адміністрація Бердянського морського порту.

    У середу, 18 березня, Бердянський порт відвідали начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, міністр оборони України Андрій Таран і командувач військово-морськими силами Ігор Воронченко.

    Під час зустрічі обговорили питання безпеки в Азовському морі, а також розміщення в Бердянську бази ВМС.

    Зазначається, що головним завданням бази повинна бути гарантія безпеки міста і регіону.

    міністр Міноборони Азов Азовське море Україна порт ВМС Руслан Хомчак флот Андрій Таран
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