Військово-морські сили України планують побудувати базу в Бердянську



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18 березня Бердянський порт відвідали начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони України і командувач військово-морськими силами Фото: Адміністрація морського порту Бердянськ, Facebook

Україна хоче розширити присутність на Азові

Військово-морські сили України планують побудувати базу в порту Бердянська, щоб розширити присутність в Азовському морі.

Про це повідомила адміністрація Бердянського морського порту.

У середу, 18 березня, Бердянський порт відвідали начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, міністр оборони України Андрій Таран і командувач військово-морськими силами Ігор Воронченко.

Під час зустрічі обговорили питання безпеки в Азовському морі, а також розміщення в Бердянську бази ВМС.

Зазначається, що головним завданням бази повинна бути гарантія безпеки міста і регіону.