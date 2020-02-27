Порт «Ольвія» передадуть у концесію



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АМКУ схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві

Концесія дозволить отримати бюджету України 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концесію у порту «Ольвія» у місті Миколаєв.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

«Важливою умовою концесійного договору (щодо порту «Ольвія» – ред.) стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію... Враховуючи, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наприкінці січня 2020 року до АМКУ надійшла відповідна заява компанії «QTerminals W.L.L.» (м. Доха, Катар) на опосередковане одержання в концесію активів, що належать ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (м. Миколаїв) і ДП «Адміністрація морських портів України» (м. Миколаїв) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності із надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту Ольвія.