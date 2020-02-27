  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Порт «Ольвія» передадуть у концесію

    • Розсилка
    АМКУ схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві - Порт «Ольвія» передадуть у концесію
    АМКУ схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві

    Концесія дозволить отримати бюджету України 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару

    Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концесію у порту «Ольвія» у місті Миколаєв.

    Про це повідомляється на сайті АМКУ.

    «Важливою умовою концесійного договору (щодо порту «Ольвія» – ред.) стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію... Враховуючи, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що наприкінці січня 2020 року до АМКУ надійшла відповідна заява компанії «QTerminals W.L.L.» (м. Доха, Катар) на опосередковане одержання в концесію активів, що належать ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (м. Миколаїв) і ДП «Адміністрація морських портів України» (м. Миколаїв) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності із надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту Ольвія.

    Зазначимо, у січні 2020 року Міністерство інфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна ДП «Стивідорна компанія «Ольвія». Концесія надається на 35 років. Концесійні умови, зокрема передбачають відрахування компанією щорічних концесійних платежів у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років), та вкладень у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини у розмірі 80 млн грн.

    QTerminals – катарський портовий оператор, що спеціалізується на портових операціях і морських перевезеннях та перевалці вантажів. Компанія управляє терміналами контейнерних, Rо-Rо і генеральних вантажів в Катарі, в порту Хамад.

     

    Чорне море Антимонопольний комітет Миколаїв Міністерство інфраструктури порт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ