Влада закликає терміново евакуюватися мешканців однієї із областей

ЗСУ працюватимуть «максимально акуратно», щоб зберегти життя людей

Жителів Херсонської області закликають терміново евакуюватися, а ті, хто не може виїхати з регіону, повинні підготувати укриття, а також запас води і їжі на період, коли відбуватиметься деокупація області. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Все-таки треба виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко, і не всі мають цю можливість, але потрібно це робити. Тим, хто ніяк не може цього зробити, потрібно готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ», – сказав Соболевський.

Заступник голови ОВА зазначив, що ЗСУ будуть працювати «максимально акуратно, хірургічно», щоб зберегти життя людей, «але війна є війна».

Напередодні з аналогічним закликом звертався мер окупованого міста Олешки Херсонської області.

«Шановні мешканці Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть», – написав Євген Рищук.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Херсоні сьогодні, 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.