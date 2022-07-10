Збройні сили завдали удару по базі Росгвардії у Херсоні (фото)

Над Херсоном дим: імовірно, ударом українських сил була знищена казарма із росгвардійцями

Росіяни мовчать про численні втрати

У тимчасово захопленому Херсоні сьогодні, 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

Втім, навіть кремлівське видання ТАСС згадало про дим у центрі міста, в районі вулиці Перекопської.

Разом з тим, у соцмережах з’явилися повідомлення, що удар Збройних сил України не був перехоплений ворожими війська ми, а досяг мети.

Так, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

Втрати серед росгвардійців внаслідок удару Збройних сил України визнали навіть деякі рашистські пропагандисти.

У мережі з’явилися фотографії наслідків обстрілу – велика хмара диму у небі над Херсоном.

Нагадаємо, що учора, 9 липня, ЗСУ завдали потужного удару по складах окупантів під Херсоном.

А влада Херсона попросила мешканців міста виїжджати, щоб не заважати атакам української армії.