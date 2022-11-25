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Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото)
У МОЗ показали наслідки обстрілу лікарні й дитмайданчику в Куп’янську
фото: МОЗ

Внаслідок обстрілу рашистів ніхто не постраждав

У п'ятницю, 25 листопада, російські окупанти обстріляли лікарню та дитячий майданчик у Куп’янську на Харківщині. Російські ракети влучили у місцеву лікарню та дитячий майданчик. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Сьогодні зранку знову «прилетіло» по Купʼянську. Вдарили ракетами С-300. На щастя, без жертв. Діти гратися ще не вийшли, а лікарня через загрози перестала працювати як стаціонар», – розповіли у МОЗ.

За інформацією відомства, минулого року в куп’янській лікарні зробили капітальний ремонт, розповіли у відомстві. У лікарні були неврологічне, хірургічне, кардіологічне, травматологічне, гінекологічне, діагностичне відділення та відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги. Лікарня обслуговувала місто та район – 120 тисяч людей.

«Головне – без жертв. Бетон та обладнання відновимо. Відбудова – лише питання часу, причому незрівнянно меншого, ніж час, який знадобиться поколінням нелюдів, щоб змити з себе цю ганьбу», – зазначили у МОЗ.

Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото) фото 1
Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

 

Теги: лікарня місто окупанти Куп'янськ

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