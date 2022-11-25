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ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – Генштаб

Надія Клочко
glavcom.ua
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили чотири пункти управління ворога
фото ілюстративне

Ворог намагається вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 

Повідомляється, що противник завдав шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку

Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район населеного пункту Вовківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку

Противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого застосував ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка і Площанка на Луганщині та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний БпЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілам з танків та різнокаліберної артилерії піддано райони населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.

На Криворізькому та Херсонському напрямках

Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Залучив танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка і Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

У Генштабі також повідомили, що підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали два вантажні автомобілі, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства Російської Федерації. Як зазначається у повідомленні, разі відмови погрожують «націоналізувати», тобто просто забрати це нерухоме майно.

Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили чотири пункти управління, два райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

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Теги: ЗСУ війна росія

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