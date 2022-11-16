Воїни показали, як знищили патруль окупантів поблизу Кремінної (відео)
Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох рашистів
Група Сил спецоперацій України ліквідувала патруль російських загарбників у районі тимчасово окупованої Кремінної на Луганщині. Відео ліквідації оприлюднила пресслужба ССО в Facebook.
Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох рашистів.
«Після успішно виконаного завдання українські воїни оперативно відійшли. Згодом український БПЛА зафіксував, як росіяни евакуйовують знищений патруль», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.
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