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Воїни показали, як знищили патруль окупантів поблизу Кремінної (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Воїни показали, як знищили патруль окупантів поблизу Кремінної (відео)
Після успішно виконаного завдання українські воїни оперативно відійшли
фото скріншот відео

Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох рашистів

Група Сил спецоперацій України ліквідувала патруль російських загарбників у районі тимчасово окупованої Кремінної на Луганщині. Відео ліквідації оприлюднила пресслужба ССО в Facebook.

Спецпризначенці влаштували засідку та знищили кількох рашистів.

«Після успішно виконаного завдання українські воїни оперативно відійшли. Згодом український БПЛА зафіксував, як росіяни евакуйовують знищений патруль», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Теги: Facebook відео ворог Запоріжжя окупанти росіяни ЗСУ війна

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