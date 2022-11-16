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На Запоріжжі захисники пошкодили залізничний міст, аби унеможливити просування ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Запоріжжі захисники пошкодили залізничний міст, аби унеможливити просування ворога
Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу два удари

Триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії,  по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

На Херсонському напрямку

Безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію вісім окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.

Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

У Мелітополі відключено трансляцію  каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу два удари. Під ураження потрапили дві позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині, під час проведення правоохоронцями ексгумації загиблої. Постраждали слідчі та прокурори, загинула жінка. 

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Теги: Бахмут ворог втрати Генштаб жінка Запоріжжя лендліз Макіївка озброєння окупанти поранення росіяни телебачення

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